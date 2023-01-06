У Netflix анонсували другий сезон серіалу 'Венздей'

Стрімінговий сервіс Netflix обрадував поціновувачів серіалу "Венздей" (Wednesday), який став популярним у 2022 році та побив рекорди переглядів. У ньому розповідалося про пригоди доньки сімейки Адамсів.

Ця восьмисерійна стрічка і наразі є другим за популярністю серіалом усіх часів на Netflix. В Instagram сервісу 6 січня з'явилося повідомлення: "Ваша улюблена дівчина-гот зі свинячим хвостом повернеться на Netflix. Наближається 2 сезон Венздей!". Також було викладено відповідний тизер.

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З цього тизеру стало зрозуміло, що Дженна Ортега, яка грала роль Венздей Адамс, та інші учасники акторського складу, повернуться на екрани, проте, поки незрозуміло, коли саме.

Творці та ведучі шоу Wednesday Альфред Гоф і Майлз Міллар розповіли в інтерв'ю Tudum.com, що "було неймовірно створити шоу, яке зв’язалося з людьми по всьому світу. Раді продовжити звивисту подорож Венздей до другого сезону".

"Ми не можемо дочекатися, щоб зануритися з головою в інший сезон і дослідити дивний моторошний світ Nevermore. Просто спочатку потрібно переконатися, що Венздей не спорожнила басейн", — сказали вони.

Раніше творці серіалу коментували ймовірність того, що в другому сезоні розгорнеться романтичний роман між головними персонажами серіалу.

В інтерв’ю The Hollywood Reporter вони сказали, що "все можливо, але це не гарантовано".

Нагадаємо, що один з найпопулярніших серіалів сьогодення не перестає нагадувати про себе. Нещодавно Netflix опублікував у спільний доступ кумедні кадри знімального процесу, де можна побачити, як поводилися актори у невдалих дублях.

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