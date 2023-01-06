В Netflix анонсировали второй сезон сериала 'Уэнздей'

Стриминговый сервис Netflix обрадовал ценителей сериала "Уэнздей" (Wednesday), который стал популярен в 2022 году и побил рекорды просмотров. В нем рассказывалось о приключениях дочери семейки Адамсов.

Эта восьмисерийная лента и сейчас является вторым по популярности сериалом всех времен на Netflix. В Instagram сервиса 6 января появилось сообщение: "Ваша любимая девушка-гот со свиным хвостом вернется на Netflix. Приближается 2 сезон Уэнздей!". Также был изложен соответствующий тизер.

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Из этого тизера стало понятно, что Дженна Ортега, игравшая роль Уэнздей Адамс, и другие участники актерского состава, вернутся на экраны, однако пока неясно, когда именно.

Создатели и ведущие шоу Wednesday Альфред Гоф и Майлз Миллар рассказали в интервью Tudum.com, что "было невероятно создать шоу, которое связалось с людьми по всему миру. Рады продолжить извилистую поездку Уэнздей до второго сезона".

"Мы не можем дождаться, чтобы окунуться с головой в другой сезон и исследовать странный жуткий мир Nevermore. Просто сначала нужно убедиться, что Уэнздей не опорожнила бассейн", — сказали они.

Ранее создатели сериала комментировали возможность того, что во втором сезоне развернется романтический роман между главными персонажами сериала.

В интервью The Hollywood Reporter они сказали, что "все возможно, но это не гарантировано".

Напомним, что один из самых популярных сериалов сегодняшнего дня не перестает напоминать о себе. Недавно Netflix опубликовал в совместном доступе забавные кадры съемочного процесса, где можно увидеть, как вели себя актеры в неудачных дублях.

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