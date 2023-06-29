У Нідерландах знайшли святилище віком 4000 років: має чітку орієнтацію щодо Сонячної системи

Поблизу міста Тіль, за 70 кілометрів на схід від Роттердама археологами були виявлені кілька курганів бронзового віку. При детальнішому вивченні виявилось, що вони належать до великого комплексу. Наразі вчені повідомили про виявлення святилища чи церемоніального комплексу.

Про це пише Phys.org.

Кургани розташовані на ділянці розміром із три футбольні поля, оточені ровами та з'єднані доріжками, по краях яких стояли дерев'яні стовпи.

У кількох курганах були поховані люди, але більша частина поховань не має, та призначалась для церемоній. Датування вуглецем-14 визначило, що основну частину святилища звели чотири тисячі років тому.

У комплекса є схожість зі Стоунхенджем: його елементи чітко орієнтуються щодо Сонця, планет і зірок. Комплекс міг бути створеним як для ритуальних цілей, так і мати прикладне значення для європейців бронзового віку.

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Науковці дізнатись, що основним місцем для церемоній був найбільший курган у центрі комплексу. Він був оснащений сонячним календарем, який могли використовувати для розрахунку днів урожаю та інших важливих сезонних подій. На думку вчених календар складався із двох частин.

Першою були стовпи навколо кургану. Знаходячись на одній точці вершини кургану людина могла порівнювати положення Сонця на небі зі стовпами-маркерами і дізнаватись, скільки часу залишилося до кінця або початку сезону.

Нагадаємо, у Мексиці знайшли залишки 400-річного корабля.

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