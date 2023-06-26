У Мексиці знайшли залишки 400-річного корабля (фото)

Археологи у Мексиці знайшли рештки дерев'яного корабля, якому може бути 400 років. Науковці встановили, що це могла бути бригантина.

Як повідомляє HeritageDaily, розкопки проводили дослідники з Національного інституту антропології та історії (INAH) у місті Чалко де Діас Коваррубіас.

У ході розкопок вони знайшли сім шматків деревини довжиною біля метра та шириною 25 см. Ця деревина датується 1521 роком.

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Оскільки деревина мала кривизну на зовнішньому боці, дослідники припускають, що вони можуть бути з судна типу бригантина. Це двощоглове вітрильне судно, яке у ті часи використовувалося завойовниками з Іспанії.

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Дослідники зазначили, що історичні звіти свідчать, як іспанці побудували флот із малокорпусних суден типу "бригантина" для захоплення Великих озер у 1521 році.

Під час розкопок науковці з INAH також виявили залишки поселення на глибині 2,5 метра. Поселення було розташоване на північно-східному березі озера Чалко поблизу руїн стародавнього міста Тлатілко Тлапакойя.

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