На Кіпрі знайшли золоті прикраси віком 3000 років: ймовірно носила Нефертіті

Під час розкопок на території двох гробниць бронзової доби археологи виявили золоті прикраси віком 3 тисячі років. Особливу увагу привернув золотий кулон у формі лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, дуже схожий на прикраси, які носила цариця Єгипту Нефертіті. Також ці прикраси є яскравим підтвердженням тісних торгових відносин між Єгиптом та Кіпром. Про активну торгівлю з Єгиптом говорили і знайдені скарабеї та рештки риби, яка водиться у долині Нілу.

Про це пише Daily Мail.

Крім прикрас археологи виявили 155 скелетів та скарб з 500 предметів. У гробницях протягом сотень років ховали людей, тому похоронні предмети та люди лежали один на одному.

Один скелет належав п'ятирічній дитині, яка лежала в оточенні великої кількості коштовностей, у тому числі цільною золотою тіарою та намистом з бісеру. Вірогідно, дитина походила з дуже заможної родини.

Читайте також: Альтамурська людина: що приховують останки чоловіка, який загинув 100 000 років тому

Відео дня

Археологи змогли датувати прикраси: "Порівняння показує, що більшість об'єктів відносяться до часів Нефертіті та її чоловіка Ехнатона близько 1350 до н.е.", – сказав Пітер Фішер, керівник розкопок.

"Золотий кулон, який ми знайшли - квітка лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння. Нефертіті носила схожі прикраси", – наголосив він.

Нагадаємо, у Афінах знайшли керамічну посудину з дивними надписами, яка, ймовірно, застосовувалась в чорній магії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!