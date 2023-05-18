На Кипре нашли золотые украшения возрастом 3000 лет: вероятно, носила Нефертити

Во время раскопок на территории двух гробниц бронзового века археологи обнаружили золотые украшения возрастом 3 тысячи лет. Особое внимание привлек золотой кулон в форме лотоса с инкрустацией из драгоценных камней, очень похожий на украшения, которые носила царица Египта Нефертити. Также эти украшения представляют собой яркое подтверждение тесных торговых отношений между Египтом и Кипром. Об активной торговле с Египтом говорили и найденные скарабеи и останки рыбы, которая водится в долине Нила.

Об этом пишет Daily Мail.

Кроме украшений археологи обнаружили 155 скелетов и клад из 500 предметов. В гробницах на протяжении сотен лет хоронили людей, поэтому похоронные предметы и люди лежали друг на друге.

Один скелет принадлежал пятилетнему ребенку, лежавшему в окружении большого количества драгоценностей, в том числе цельной золотой тиарой и ожерельем из бисера. Вероятно, ребенок происходил из очень состоятельной семьи.

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Археологи смогли датировать украшения: "Сравнение показывает, что большинство объектов относятся ко временам Нефертити и ее мужа Эхнатона около 1350 г. до н.э.", – сказал Питер Фишер, руководитель раскопок.

"Золотой кулон, который мы нашли - цветок лотоса с инкрустацией из драгоценных камней. Нефертити носила похожие украшения", – подчеркнул он.

Напомним, в Афинах нашли керамический сосуд со странными надписями, который, вероятно, применялся в черной магии.

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