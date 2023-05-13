Альтамурский человек: скрывающие останки мужчины, погибшего 100 000 лет назад

Во время исследования пещеры Ламалунга в Альтамуре на юге Италии группа спелеологов наткнулась на окаменевший скелет неандертальца в идеальном состоянии, замурованный в скалу между 128 000 и 187 000 лет назад.

Об этом пишет IFLScience.

Несчастного, погибшего в пещере покрывал "пещерный попкорн" – накопление кальцита, образующегося в пещерах с высокой влажностью. Мужчина, вероятно, упал в яму и не смог из нее выбраться, погиб от голода или жажды. Благодаря условиям пещеры останки остались в хорошем состоянии даже спустя более 100 000 лет.

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Вытаскивать скелет ученые не стали, ведь он мог просто рассыпаться, поэтому его изучали на месте. Ученые проанализировали зубы мужчины, выяснив, что на момент смерти он не был стар и за несколько недель до гибели потерял зуб.

Напомним, в Норвегии случайно обнаружили кинжал каменного века.

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