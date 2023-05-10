Катастрофические изменения климата: ожидающее человечество в течение следующих 80 лет

Ученые все чаще обращают внимание на то, что ждет нашу планету в будущем. И их прогнозы, к сожалению, не радуют: эстремальная засуха, наводнения и штормы становятся все сильнее, что говорит о том, что в будущем изменения климата будут катастрофическими. Ученые Университета Виргинии утверждают, что планета находится на грани нескольких переломных моментов, которые рано или поздно повлекут за собой кардинальные изменения климата.

Об этом пишет Science Alert.

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Группа ученых во главе со специалистом-климатологом Полом Дирмеером с помощью компьютерного моделирования попыталась спрогнозировать, что ожидает планету к 2100 году. Оказалось, что температурные изменения и количество осадков, вероятно, очень изменят климат планеты. Настолько, что человечеству придется создавать новые карты, впервые за 150 лет.

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Согласно прогнозу Дирмайер отмечает, что по самому благоприятному сценарию от 38% до 40% мировой суши будет находиться в совершенно иной климатической зоне до конца века. В худшем случае около половины площади суши планеты будет находиться в другой климатической зоне, чем сегодня.

Согласно картам Кеппен-Гейгера, которые являются системой, используемой для классификации мира на 5 климатических зон на основе температуры, осадков и времени года ученые пришли к выводу, что:

– тропический климат расширится с 23% до 25% на суше Земли;

– большая часть поверхности Земли станет засушливой – с 31% до 34%;

– до 89% Европы и 66% Северной Америки будут находиться в новой климатической зоне.

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