Катастрофічні зміни клімату: що очікує людство протягом наступних 80 років

Вчені все частіше звертають увагу на те, що чекає нашу планету в майбутньому. І їх прогнози, на жаль, не тішать: естремальна посуха, повені та шторми стають все сильнішими, що говорить про те, що в майбутньому зміни клімату будуть катастрофічними. Вчені Університету Вірджинії стверджують, що планета знаходиться на межі кількох переломних моментів, які рано чи пізно спричинять кардинальні зміни клімату.

Про це пише Science Alert.

Читайте також: У мюнхенській могилі виявили кельтські ножиці, яким 2300 років

Група вчених на чолі зі спеціалістом-кліматологом Полом Дірмеєром за допомогою комп'ютерного моделювання спробувала спрогнозувати що чекає планету до 2100 року. Виявилось, що температурні зміни та кількість опадів, ймовірно, дуже змінять клімат планети. Настільки, що людству доведеться створювати нові карти, вперше за 150 років.

Відео дня

Згідно із прогнозом Дірмаєр зазначає, що за найсприятливішим сценарієм від 38% до 40% світової суші буде перебувати у зовсім іншій кліматичній зоні до кінця століття. У гіршому випадку, близько половини площі суші планети перебуватиме у іншій кліматичній зоні, ніж сьогодні.

Згідно з картами Кеппен-Гейгера, які є системою що використовується для класифікації світу на 5 кліматичних зон на основі температури, опадів та пори року вчені дійшли висновку, що:

– тропічний клімат розшириться із 23% до 25% суші Землі;

– більша частина поверхні Землі стане посушливою — з 31% до 34%;

– до 89% Європи та 66% Північної Америки перебуватимуть у новій кліматичній зоні.

Радимо також почитати, як військо понтійського царя Мітрідата вщент розбило римлян у 65 році до н.е.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !