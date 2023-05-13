Альтамурська людина: що приховують останки чоловіка, який загинув 100 000 років тому

Під час дослідження печери Ламалунга в Альтамурі на півдні Італії група спелеологів натрапила на скам'янілий скелет неандертальця в ідеальному стані, який був замурований у скелю між 128 000 і 187 000 років тому,

Про це пише IFLScience.

Нещасного, який загинув у печері вкривав "печерний попкорн"– накопичення кальциту, який утворюється в печерах з високою вологістю. Чоловік, ймовірно, впав у яму та не зміг з неї вибратись, загинувши від голоду чи спраги. Завдяки умовам печери останки залишились в хорошому стані навіть через більш ніж 100 000 років.

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Витягати скелет вчені не стали, адже він міг просто розсипатись, тому його вивчали на місці. Науковці проаналізували зуби чоловіка, з’ясувавши , що на момент смерті він не був старим та за кілька тижнів до загибелі втратив зуб.

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