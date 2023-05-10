8-летняя девочка в Норвегии случайно обнаружила кинжал каменного века возле школы (фото)

В Норвегии в округе Вестланд восьмилетняя девочка Элиза играла возле школы и увидела у больших камней, лежавших у дороги, странную вещь. Это был кремневый кинжал, изготовленный людьми еще в каменном веке – около 3700 лет назад.

Как пишет LiveScience, девочка сначала подумала, что это кусок стекла, а выяснилось, что это что-то похожее на камень. Она отнесла предмет к своей учительнице Карен Дрендж, а та поняла, что это какой-то исторический предмет. Учительница связалась с советом округа Вестланд, а те – с археологами, исследовавшими находку.

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Археолог из муниципалитета округа Вестланд Луиза Бьерре Петерсен рассказала, что это старинный предмет из каменного века. Он имеет 12 сантиметров в длину. Изготовлен он из кремня. А поскольку эта порода не встречается в природе Норвегии, учёные считают, что возможно он был привезен из Дании.

"Этот тип кинжала часто встречается вместе с жертвенными находками, добавили археологи. Для дальнейшего исследования территории Совет округа Вестланд и Университетский музей округа Вестланд в Бергене, втором по величине городе Норвегии, объединились, чтобы исследовать территорию школы. Но они не нашли никаких других доказательств, датируемых каменным веком", – пишет издание.

Отмечается, что историческая находка будет занесена в каталог и использована в исследованиях в университетском музее.

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