В Мексике обнаружили остатки 400-летнего корабля (фото)

Археологи в Мексике обнаружили останки деревянного корабля, которому может быть 400 лет. Ученые установили, что это могла быть бригантина.

Как сообщает Heritage Daily, раскопки проводили исследователи из Национального института антропологии и истории (INAH) в городе Чалко де Диас Коваррубиас.

В ходе раскопок они обнаружили семь кусков древесины длиной около метра и шириной 25 см. Эта древесина датируется 1521 годом.

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Поскольку древесина имела кривизну на внешней стороне, исследователи предполагают, что они могут быть с судна типа бригантина. Это двухмачтовое парусное судно, которое в те времена использовалось завоевателями из Испании.

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Исследователи отметили, что исторические отчеты свидетельствуют о том, как испанцы построили флот из малокорпусных судов типа "бригантина" для захвата Великих озер в 1521 году.

При раскопках ученые из INAH также обнаружили остатки поселения на глубине 2,5 метра. Поселение находилось на северо-восточном берегу озера Чалко вблизи руин древнего города Тлатилко Тлапакойя.

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