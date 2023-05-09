В ніч на 9 травня окупанти запустили 25 ракет по території України, 23 збиті силами ППО (подробиці, фото)

В ніч на 9 травня протиповітряна оборона знищила 23 крилаті ракети з 25, запущених російським агресором."У ніч на "сакральне" 9 травня окупанти завдали удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування. За дві хвилі обстрілу України російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555. 23 із них знищено протиповітряною обороною Повітряних сил Збройних сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України".

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

8 травня близько 22.00 години окупанти запустили вісім крилатих ракет "Калібр" на схід України із носіїв у Чорному морі. Усі ракети були знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід". Близько 04.00 ранку 9 травня окупантами був здійснений пуск 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95МС з району Каспію.

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Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" було знищено 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Всього було знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

В загальному у ніч на 9 травня 2023 року окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет Калібр та Х-101/Х-555, 23 з яких було знищено силами протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України, у взаємодії із складовими Сил оборони України.

Нагадаємо, вночі 8 травня окупанти запустили по Київщині 35 дронів і 8 ракет по Одещині.