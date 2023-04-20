У Норвегії виявили рідкісні залізні злитки доби вікінгів (фото)

У Норвегії виявили залізні злитки, які, ймовірно, використовували як платіжний засіб близько 1000 років тому. На думку археологів, це є дуже рідкісною та захоплюючою знахідкою.

Грете Марго Сьорум знайшла майже 1000-річні залізні прути, коли прибирала будинок своїх батьків. Минуло століття з моменту подібного відкриття в країні, повідомляє Life in Norway.

Залізні прути були знайдені біля історичної Королівської дороги в Аурдалі, Вальдрес. Згідно зі словами жінки, її батько знайшов бруски у 1980-х роках, коли копав колодязь, але зберіг їх.

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Йдеться про 32 маленькі злитки, кожен вагою близько 50 грамів. Усі вони відлиті в однаковій формі, і отвір у кожному бруску. Вальдрес мав значне виробництво заліза, про що свідчать маршрути в’ючних коней і виробничі майданчики в навколишніх горах.

Більшість виробництва заліза відбувалася в пізньому віці вікінгів у 900-1200 роках нашої ери. Але у Вальдресі та інших місцях були знайдені залишки виробництва заліза, датовані 200 роком нашої ери.

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