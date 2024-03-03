В Одесі завершили розбір завалів: загинули 12 людей, серед них 5 дітей

У ніч на суботу, 2 березня, росіяни вдарили безпілотником Shahed по багатоповерховому будинку в Одесі. Унаслідок атаки в будинку обвалився один з під'їздів.

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Увечері 3 березня рятувальники закінчили розбір завалів. Як повідомили в ДСНС, число жертв обвалення будинку склало 12 людей. Серед згиблих 5 дітей, найменшій з яких було 4 місяці.

"Рятувальники декілька хвилин тому завершили деблокування тіла дитини – дівчинки 2016 року народження. Найменшій жертві цього терористичного удару, хлопчику Тимофію, було усього 4 місяці", – йдеться у повідомленні.

Мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що внаслідок терористичної атаки рф на Одесу 2 березня загинула Ганна Олексіївна Чебан, яка багато років пропрацювала лікарем-педіатром в дитячій міській поліклініці №2.

Також загинула родина військовослужбовців Олег та Тетяна Кравець з трьома дітьми – найменшій Лізі було лише 7 місяців. Під завалами рятувальники знайшли й старших дітей пари – 9-річного Сергія та 8-річну Злату.

Відомо й про загибель молодої жінки Анни Гайдаржи та її 4-місячного сина Тимофія.

Чоловік Анни Сергій та їхня старша дочка дивом залишилися живі, бо перебували в сусідній кімнаті. Загибла родина була віруючою. Анна була донькою пастора Одеської Пересипської церкви ЄХБ Миколи Михайловича Сідака.

День тому рятувальники виявили тіло трирічного Марка. Його батько Віталій також загинув під руїнами будинку, а мати Анастасія перебуває в реанімації у важкому стані.

Нагадаємо, 3 березня окупанти скинули авіабомбу на Курахове. Поранено 16 людей, зруйновано більш як 15 багатоповерхівок.

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