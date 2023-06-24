В одному з дворів у Воронежі снаряд упав на парковку, де перебували люди (відео прильоту)

У Воронежі на росії бойовий снаряд впав серед двору житлового комплексу, в якому знаходилися люди.

Снаряд звалився прямісінько на парковку у дворі біля ЖК "Озерки". Цей момент потрапив на відео.

Читайте також: У Липецькій області рф помітили танки, що рухаються в бік Москви

Місцеві мешканці опублікували відео з місця прильоту. На кадрах можна побачити, як осколки та вибухова хвиля пошкодили автомобілі.

Відео дня

У коментарях до відео росіяни пишуть, що цей снаряд могли випустити, або бойовики з "Вагнеру", або є російська армія.

Читайте також: Путін звернувся до росіян у зв’язку з ситуацією навколо Пригожина і вагнерівцями (відео)

Нагадаємо, засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію у ракетному ударі по тилових таборах своїх найманців. У Міністерстві оборони рф вважають цю заяву провокацією. Пригожин пообіцяв "покарати" тих, хто атакував тилові табори приватної військової компанії. 24 червня бойовики Пригожина захопили адмінбудівлі у Ростові та рушили у Воронеж. Пригожин пообіцяв, що вагнерівці дістануться до Москви та візьмуть владу у свої руки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!