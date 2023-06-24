В Ростові вагнерівці захопили Міноборони, в місто стягують військову техніку (фото, відео)

Станом на ранок 24 червня ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу рф та аеродром. Власник ПВК ‘’Вагнер’’ заявив, що узяв під контроль аеродром, щоб "штурмова авіація не завдавала ударів по нам, а завдавала по українцям".

Про це повідомляє телеграм-канал Пригожина.

Він наголосив, що бойові та санітарні літаки можуть злітати, а головний пункт управління військами південного округу "працює в штатному режимі".

Крім того, Пригожин зустрівся із заступником міністра оборони рф Юнусом-Беком Євкуровим та заступником начальника Генерального штабу рф Володимиром Алексєєвим.

Зустріч відбулася нібито у штабі Південного військового округу, куди зайшли "вагнерівці".

Відео дня

Пригожин був незадоволений, що Евкуров звертався до нього на "ти", та заявив, що йому потрібен міністр оборони рф Сергій Шойгу та начальник генштабу Валерій Герасимов. В іншому разі "Вагнер" й далі блокуватиме Ростов та піде на Москву.

Він також розповів, що його найманці збили три російських гелікоптери.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що у зв’язку з діями ПВК "Вагнер" на території росії в місті проводяться "антитерористичні заходи", запроваджено додатковий контроль на дорогах.

Про це повідомляють російські пропагандистські ресурси, зокрема ТАСС.

Дмитро Пєсков, речник президента, заявив, що силовики цілодобово доповідають президентові рф Володимиру Путіну про заходи, які вони вживають у зв'язку діями "вагнерівців"

"Спеціальні служби, силові відомства, а саме Міністерство оборони, ФСБ, МВС, Росгвардія, у режимі цілодобової роботи постійно доповідають президенту про заходи, яких вживають, у контексті виконання раніше наданих ним доручень", – каже Пєсков.

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Матеріали, пов’язані з Пригожиним блокує "Яндекс" та "Вконтакте".

Російські провайдери, ймовірно, розпочали блокування новин у Google. Доступ до ресурсу є лише у 25% користувачів.

У російських Телеграм-каналах поширюються відео про захоплення "вагнерівцями" адміністративних будівель та військових будівель у Ростові, які були здані без бою.

Повідомляється про рух колон ПВК до Воронежа.

Нагадаємо, Пригожин обізвав путіна "психічно хворим".

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