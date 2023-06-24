В Ростове вагнеровцы захватили Минобороны, в город стягивают военную технику (фото, видео)

По состоянию на утро 24 июня главарь вагнеровцев Евгений Пригожин заявил, что его наемники захватили военные объекты в Ростове, в том числе штаб Южного военного округа России и аэродром. Владелец ПВК ''Вагнер'' заявил, что взял под контроль аэродром, чтобы "штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам".

Об этом сообщает телеграмма-канал Пригожина.

Он подчеркнул, что боевые и санитарные самолеты могут взлетать, а главный пункт управления войсками южного округа "работает в штатном режиме".

Кроме того, Пригожин встретился с заместителем министра обороны россии Юнусом-Беком Евкуровым и заместителем начальника Генерального штаба России Владимиром Алексеевым.

Встреча прошла якобы в штабе Южного военного округа, куда зашли "вагнеровцы".

Видео дня

Пригожин был недоволен, что Евкуров обращался к нему на "ты", и заявил, что ему нужен министр обороны рф Сергей Шойгу и начальник генштаба Валерий Герасимов. В противном случае "Вагнер" будет и дальше блокировать Ростов и пойдет на Москву.

Он также рассказал, что его наемники сбили три российских вертолета.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с действиями ППК "Вагнер" на территории россии в городе проводятся "антитеррористические мероприятия", введен дополнительный контроль на дорогах.

Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы, в частности, ТАСС.

Дмитрий Песков, спикер президента, заявил, что силовики круглосуточно докладывают президенту рф Владимиру Путину о мерах, которые они принимают в связи действиями "вагнеровцев"

"Специальные службы, силовые ведомства, а именно Министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее предоставленных им поручений", - говорит Песков.

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Материалы, связанные с Пригожиным блокирует Яндекс и Вконтакте.

Российские провайдеры, вероятно, приступили к блокированию новостей в Google. Доступ к ресурсу имеется только у 25% пользователей.

В российских Телеграмм-каналах распространяются видео о захватах "вагнеровцев" административных зданий и военных зданий в Ростове, сданных без боя.

Сообщается о движении колонн ПВК в Воронеж.

Напомним, Пригожин обозвал путина "психически больным".

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