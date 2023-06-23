Пригожин обізвав путіна 'психічно хворим' та сказав правду, хто '8 років бомбив Донбас' (відео)

Засновник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин виступив з новими скандальними заявами, в яких розкритикував війну та російське керівництво. А ще він визнав правду що того, хто "8 років бомбив Донбас".

На каналі Пригожина у Телеграмі виклали відео з його інтерв'ю. У ньому він заявив, що Україна не обстрілювала Донецьку область від 2014 року, коли туди потрапили російські бойовики. Також він сказав, що Україна не планувала нападати на росію за допомогою військ НАТО.

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"З чого почалася так звана "СВО". У 2014 році відбувся військовий переворот, заколот в Україні. росіян стали притісняти, вони пішли на Донбас, Донбас ми відстояли, після того ми мали вийти ще восени 2014 року та зайняти рубежі Слав'янськ, Краматорськ і т. д. по кордону "лнр", "днр". Але тоді була поставлена крапка, бо армія не готова була, бо не знала, чи може справитися", – почав він свою розповідь.

Після 2014 року, каже Пригожин, "Донбас весь обкрадався" різними людьми – частина з них були з адміністрації російського президента, частина з ФСБ, олігархи.

"Це люди, які крали гроші у мешканців Донбасу з "лнр" та "днр". Там існували корпуси народної міліції, які у випадку нападів українців, повинні були дати достойну відсіч. Однак вони не існували за фактом… І певна кількість генералів просто розпилювали ці гроші", – заявив Пригожин.

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Засновник ЧВК "Вагнер" додав, що українські військові з 2014 року пострілами відповідали на активні обстріли росіян. Він назвав це "перестрілками" та "обміном боєприпасами".

Перед початком оголошення путіним так званої "СВО" нічого не ординарного не було, зазначив Пригожин.

За його словами, міноборони рф "обманювало" росіян та їхнього президента, що з боку України та НАТО була "безумна агресія" та готувався напад.

Потім він почав критикувати російську армію під керівництвом Шойгу, яка з 2012 року не "займалася нічим": "У росії армія була настільки в ущербному стані, що ніякі крупномасштабні бойові дії вести вона не могла".

Пригожин також "пройшовся" про кремлівському керівництву: "Для чого була потрібна війна? Війна була потрібна, щоб купка тварюк просто поторгувала і попіарилася, показавши, яка вона сильна армія, щоб Шойгу отримав маршала і зірку героя. Війна була потрібна олігархічному клану, що керує росією. Війна була потрібна поставити президентом України Медведчука".

"Все для того, щоб одна людина, психічно хвора, коли ляже в труну, щоб на подушці несли цю зірку", – заявив він.

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Потім головний російський вагнерівець спростував заяви міноборони рф щодо знищення техніки, яку Україна отримала від західних партнерів: "60 Леопардів ніхто не знищував. Це повна тотальна нісенітниця. російська армія відступає на всіх напрямках", – зізнався він.

Раніше, нагадаємо, власник російської приватної військової компанії "Вагнер" назвав українську армію однією з найсильніших у світі.

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