Кухар путіна вкотре заявив про взяття Бахмута: ЗСУ спростовують (відео)

Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин стверджує, що Бахмут повністю захоплений окупантами та він почне виведення своїх сил з міста після 25 травня. При цьому заступниця міністра оборони Ганна Маляр запевнила, що українські військові утримують позиції в Бахмуті.

Про захоплення міста кухар путіна заявив у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні о 12 годині повністю був взятий Бахмут, остання ділянка так званої багатоповерхівки-"літака", – сказав він.

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Ганна Маляр наголосила , що Бахмут утримується силами ЗСУ. "В Бахмуті важкі бої. Ситуація критична. Разом з тим, наші війська тримають оборону в районі "Літак", – заявила вона.

Зокрема, Сили оборони контролюють "певні промислові та інфраструктурні об‘єкти" цього району, а також приватний сектор, зазначила Маляр. Також вона додала, що російські війська продовжують атакувати ціною великих втрат, які "неспівмірно перевищують" наші втрати.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр прокоментувала ситуацію під Бахмутом.

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