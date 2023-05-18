Українські штурмовики створили плацдарм для контрнаступу на Бахмут

Українські військові продовжують вести запеклі бої за одну з найгарячіших точок фронту – Бахмут на Донеччині. Штурмовикам вдається відкинути сили ворога.

Зокрема, бійці 3-ї окремої штурмової бригади змогли провести прорив на західних околицях Бахмута. Про це повідомили у пресслужбі бригади.

Військовослужбовці просунулися на 2000 м завширшки та на 700 м у глибину. Таким чином вони створили плацдарм для подальшого контрнаступу ЗСУ.

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"Третя штурмова провела наступальні дії на західних околицях Бахмута, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу. Ширина смуги прориву склала 2000м, а глибина – 700м", – йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що штурмовики ліквідували щонайменше 50 окупантів. Ще близько 100 росіян отримали поранення, а чотирьох вдалося захопити у полон.

Також на Бахмутському напрямку українським військовим вдалося знищити резерви ворога, зокрема декілька російських складів БК.

"Успішні штурмові дії провели бійці 1-го штурмового та 1-го механізованого батальйонів", – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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