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Война в Украине

Украинские штурмовики создали плацдарм для контрнаступления на Бахмут

Анастасия Крыщук

Украинские штурмовики создали плацдарм для контрнаступления на Бахмут

Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои за одну из самых горячих точек фронта – Бахмут Донецкой области. Штурмовикам удается отбросить силы врага.

В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады смогли совершить прорыв на западных окрестностях Бахмута. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Военнослужащие продвинулись на 2000 м в ширину и на 700 м в глубину. Таким образом, они создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления ВСУ.

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"Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000м, а глубина – 700м", – говорится в сообщении.

Уточняется, что штурмовики ликвидировали не менее 50 оккупантов. Еще около 100 россиян получили ранения, а четырех удалось захватить в плен.

Также на Бахмутском направлении украинским военным удалось уничтожить резервы врага, в том числе несколько российских складов БК.

"Успешные штурмовые действия провели бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов", – добавили в пресс-службе.

 

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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Война в Украине