Украинские штурмовики создали плацдарм для контрнаступления на Бахмут

Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои за одну из самых горячих точек фронта – Бахмут Донецкой области. Штурмовикам удается отбросить силы врага.

В частности, бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады смогли совершить прорыв на западных окрестностях Бахмута. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Военнослужащие продвинулись на 2000 м в ширину и на 700 м в глубину. Таким образом, они создали плацдарм для дальнейшего контрнаступления ВСУ.

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"Третья штурмовая провела наступательные действия на западных окрестностях Бахмута, создав плацдарм для дальнейшего контрнаступления. Ширина полосы прорыва составила 2000м, а глубина – 700м", – говорится в сообщении.

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Уточняется, что штурмовики ликвидировали не менее 50 оккупантов. Еще около 100 россиян получили ранения, а четырех удалось захватить в плен.

Также на Бахмутском направлении украинским военным удалось уничтожить резервы врага, в том числе несколько российских складов БК.

"Успешные штурмовые действия провели бойцы 1-го штурмового и 1-го механизированного батальонов", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Бахмуте на Донетчине почти год продолжаются ожесточенные бои, однако российским интервентам не удается установить контроль над городом, несмотря на то, что туда забрасывают огромное количество "вагнеровцев". По данным Белого дома, с декабря 2022 года россияне потеряли в Бахмуте около 100 тысяч человек.

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