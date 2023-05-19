'Наші воїни відбивають усі атаки ворога': Маляр прокоментувала ситуацію під Бахмутом

Українські військові продовжують відтіняти окупантів на одному з найгарячіших напрямків фронту – Бахмутському. Зокрема, зараз вони успішно відбивають атаки росіян.

Втім, темпи просування захисників України під Бахмутом дещо знизилися. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram.

Зазначається, що росіяни намагаються продовжити окупацію за допомогою збільшення присутності військ на Бахмутському напрямку. Зокрема, росіяни перекинули туди кілька тисяч людей. Також ворог використовує перевагу у важкій артилерії та кількості снарядів.

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У самому Бахмуті загарбники руйнують будинки, залишаючи лише фундамент, який неможливо обороняти. Втім, українські військові утримують у місті рубежі району "Літак", що розташований у західній частині.

"У передмісті Бахмута сьогодні темпи просування наших військ дещо знижено. Водночас ворогові не вдається повернути втрачені позиції. Наші воїни відбивають усі атаки ворога на цьому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Бахмуті на Донеччині майже рік тривають запеклі бої, однак російським інтервентам не вдається встановити контроль над містом, попри те, що туди закидають величезну кількість "вагнерівців". За даними Білого дому, з грудня 2022 року росіяни втратили у Бахмуті близько 100 тисяч осіб.

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