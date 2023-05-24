Пригожин назвав українську армію однією з найсильніших у світі (відео)

Власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин назвав українську армію однією з найсильніших у світі під час інтерв‘ю російському пропагандисту. Зокрема, він сказав, що російська армія "по-хамськи пройшлися чобітьми по території України в пошуках нацистів". "Підійшли до Києва, потім, російською мовою кажу, об**ралися і відійшли. Потім до Херсону – об**ралися і відійшли. Ізюм, Красний Лиман... І якось у нас все не складається", – сказав він.

Також він зауважив, що керівництво РФ не зробило жодних висновків, що тепер про Україну та її націю знає весь світ, а її армія стала набагато сильнішою.

Читайте також: Українські штурмовики створили плацдарм для контрнаступу на Бахмут

Пригожин наголосив, що бачив, як воюють американці, французи, сили ООН і африканські племена, тому може назвати українську армію однією з найсильніших.

"У них високий рівень організації, високий рівень підготовки, високий рівень розвідки, у них є різне озброєння. Більш того, вони працюють на будь - яких системах: на радянських, на натівських, на чому завгодно – однаково успішно", – заявив він.

Відео дня

Нагадаємо, кухар путіна вкотре заявив про взяття Бахмута.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!