В одному з українських міст стрімко злетіли ціни на житло: в чому причина

За останні пів року у Рівному значно зросла вартість квартир: у новобудовах на 15%, а на вторинному ринку – на 11%, що є найвищим показником серед міст України. Основними чинниками такого здорожчання стали підвищення цін на будматеріали, збільшений попит через наплив переселенців та обмежена кількість пропозицій.

Як зазначила голова Рівненського відділення АФНУ Наталія Пристопчук у коментарі для "Суспільне Рівне", ціни на житло в місті зростають дуже швидко, попри його відносно невеликі розміри. За її словами, вартість квартир у новобудовах Рівного за останні шість місяців зросла на 20-30%, залежно від району та забудовника.

Основною причиною такого подорожчання девелопери називають регулярне підвищення цін на будматеріали – приблизно на 30% кожні три місяці. Водночас суттєвий вплив на ринок має і підвищений попит, що обумовлений двома ключовими чинниками:

Переселенці : Рівне вважається відносно безпечним містом, тому з початку повномасштабного вторгнення сюди переїхало багато людей із прифронтових та тимчасово окупованих територій; Спершу вони знімали житло, але з часом все більше починають інвестувати у власні квартири.

: Рівне вважається відносно безпечним містом, тому з початку повномасштабного вторгнення сюди переїхало багато людей із прифронтових та тимчасово окупованих територій; Спершу вони знімали житло, але з часом все більше починають інвестувати у власні квартири. державні програми підтримки: держава надає фінансову допомогу окремим категоріям населення, зокрема військовослужбовцям та їхнім сім’ям, для купівлі житла, що також сприяє зростанню попиту.

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"Багато переселенців вже продали свої квартири у Харкові, Дніпрі, Херсоні й купують нерухомість у Рівному. Також діють соціальні програми, які підтримують купівлю житла військовими та їхніми сім’ями. Попит є, а от пропозиції – недостатньо, що й призводить до зростання цін", – зазначає Наталія Пристопчук.

Згідно з аналізом експертів, протягом останніх шести місяців середня ціна квадратного метра в новобудовах Рівного зросла більш ніж на 15%. Подібна тенденція спостерігається й на вторинному ринку, де за цей час вартість житла піднялася на 11%.

Це найзначніше зростання серед усіх обласних центрів України. Наприклад, у Львові та Ужгороді ціни на нерухомість підвищуються значно повільніше, а в деяких містах вони взагалі залишаються стабільними.

На думку фахівців, зростання цін може продовжитися. Основні чинники, що спричиняють подальше подорожчання:

дефіцит житла – кількість доступних квартир не покриває наявного попиту;

ціни на будівельні матеріали й надалі зростають;

попит залишається на високому рівні, особливо серед військових та переселенців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в одній з областей України нерухомість подешевшала на 75%.

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