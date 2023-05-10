В Омані археологи знайшли рештки десятків людей у ​​кам’яній гробниці, якій приблизно 7000 років

Археологи в Омані знайшли останки десятків людей у ​​кам’яній гробниці. Некрополь поблизу Нафуна в центральній провінції Аль-Вуста в Омані датують приблизно 7000 років.

Як пише видання LiveScience, гробниця поблизу Нафуна в центральній провінції країни Аль-Вуста є однією з найстаріших створених людьми споруд коли-небудь знайдених в Омані. Місце поховання знаходиться біля узбережжя Аравійського півострова, але в іншому це кам'яниста пустеля.

Археологиня з Інституту археології Чеської Республіки в Празі Альжбета Даніелісова розповіла Live Science, що ця знахідка абсолютна о унікальна, оскільки у цьому регіоні ніколи не знаходили жодних могил доби бронзи чи давніших.

Відео дня

Читайте також: Археологи замість гробниці Клеопатри натрапили на тунель "геометричного дива": як виглядає

Саму гробницю знайшли ​​близько 10 років тому на супутникових фотографіях та встановили приблизну дату її створення — період між 5000 і 4600 роками до нашої ери. Вона розташована під земляним насипом і побудована з тонких кам’яних плит. Дах гробниці частково обвалився.

Під час дослідження некрополя було знайдено черепи та кістки понад двадцяти тіл. Науковці вважають, що їх клали до гробниці в різний час.

"Кілька "кісткових скупчень" було знайдено в похоронних камерах, що вказує на те, що мертвих залишали розкладатися перед тим, як їх покласти в гробницю; їхні черепи були розміщені біля зовнішньої стіни, а їхні довгі кістки спрямовані до центру камери. Подібні останки були знайдені в меншій гробниці поруч з головною гробницею – археологи вважають, що вона була побудована трохи пізніше", – пише видання.

Пропонуємо почитати, як Центр Карла Великого в Ахені придбав каролінгську монету, яка є виявилася унікальним прикладом того, як король поважав власну дружину. Монета мала ім’я дружини Карла Великого Фастради.

Нагадаємо, у Польщі археологи знайшли старовинні бронзові статуетки та давню шаблю. Одна зі статуеток була створена ще до нашої ери, а інші - на початку нового тисячоліття.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!