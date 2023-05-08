Ексклюзивна знахідка: як виглядає єдина у своєму роді монета королеви франків Фастради та Карла Великого

Нещодавно Центр Карла Великого в Ахені придбав каролінгську монету, яка є виявилася абсолютно несподіваним та справді історичним доповненням до знань про правління Карла Великого.Монета має ім’я його дружини Фастради.

Як повідомляє OnlineLibrary, ця монета – перший історичний приклад того, я король розпорядився нанести ім'я своєї дружини на монету.

Монета має напис на аверсі +CARoLVSREXFR ("Карл, король франків"), а на реверсі +FASTRADA REGIN ("Королева Фастрада"), навколо королівської монограми Карла Великого (KAROLVS). Це срібний деньє. І це перший і на сьогодні єдиний зразок монети Фастради.

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За даними видання, монету було викарбувано у період між 793-794 роками. "Монета відображає як прихильність, з якою Карл Великий ставився до Фастради, так і владу, яку він був готовий поділитися з нею", – кажуть науковці, які досліджували монету.

Зазначається, що третя дружина великого короля Каролінгів Карла Великого Фастрада відіграла вирішальну роль у правлінні свого чоловіка. Вона народилася близько 765 року та була донькою могутнього східно-франкського графа Рудольфа. У 783 році, лише через п'ять місяців після смерті своєї другої дружини Гімільтруди, Карл Великий одружився з нею, щоб зміцнити союз з її батьком у його війні проти саксів. За 11 років шлюбу до смерті Фастради в 794 році вони мали двох дочок.

Історики називають королеву Фастраду жінкою, яка мала "унікальну добре задокументовану кар’єру" з точки зору ранньосередньовічних літописних записів. Згідно з тогочасними джерелами, Карл Великий мав щиру прихильність до Фастради, про що свідчить і ця монета.

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Вважається що Карла Великого для створення такої монети надихнув приклад короля Оффа з Мерсії, який у 792 році викарбував пенні на ім’я дружини, королеви Сінетріт. Ці два королі мали широкі торговельні контакти та навіть активно планували шлюб між сином Чарльза та дочкою Оффи.

"Це не може бути збігом, що срібний деньє використовує той самий синтаксис, що й пенні Cynethryth, з латинською назвою "REGINА" для Fastrada", — пише видання.

Нагадаємо, у Польщі археологи знайшли старовинні бронзові статуетки та давню шаблю. Одна зі статуеток була створена ще до нашої ери, а інші - на початку нового тисячоліття.

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