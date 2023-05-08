Эксклюзивная находка: как выглядит единственная в своем роде монета королевы франков Фастрады и Карла Великого

Недавно Центр Карла Великого в Ахене приобрел каролингскую монету, которая оказалась совершенно неожиданным и поистине историческим дополнением к знаниям о правлении Карла Великого. Монета имеет имя его жены Фастрады.

Как сообщает OnlineLibrary, эта монета – первый исторический пример того, что я король распорядился нанести имя своей жены на монету.

Монета имеет надпись на аверсе +CARoLVSREXFR ("Карл, король франков"), а на реверсе +FASTRADA REGIN ("Королева Фастрада") вокруг королевской монограммы Карла Великого (KAROLVS). Это серебряный день. И это первый и сегодня единственный образец монеты Фастрады.

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По данным издания, монета была отчеканена в период между 793-794 годами. "Монета отражает как расположение, с которым Карл Великий относился к Фастраде, так и власть, которую он был готов поделиться с ней", – говорят ученые, исследовавшие монету.

Отмечается, что третья супруга великого короля Каролингов Карла Великого Фастрада сыграла решающую роль в правлении мужа. Она родилась около 765 года и была дочерью могущественного восточнофранкского графа Рудольфа. В 783 году, только через пять месяцев после смерти своей второй жены Гимильтруды, Карл Великий женился на ней, чтобы укрепить союз с ее отцом в его войне против саксов. За 11 лет брака до смерти Фастрады в 794 году они имели двух дочерей.

Историки называют королеву Фастраду женщиной, имевшей "уникальную хорошо задокументированную карьеру" с точки зрения раннесредневековых летописных записей. Согласно тогдашним источникам, Карл Великий имел искреннюю привязанность к Фастраде, о чем свидетельствует и эта монета.

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Считается, что Карла Великого для создания такой монеты вдохновил пример короля Оффа из Мерсии, который в 792 году отчеканил пенни по имени жены, королевы Синетрита. Эти два короля имели широкие торговые контакты и активно планировали брак между сыном Чарльза и дочерью Оффы.

"Это не может быть совпадением, что серебряный день использует тот же синтаксис, что и пенни Cynethryth, с латинским названием "REGINА" для Fastrada", — пишет издание.

Напомним, в Польше археологи нашли старинные бронзовые статуэтки и старинную саблю. Одна из статуэток была создана еще до нашей эры, а другие – в начале нового тысячелетия.

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