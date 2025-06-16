В окремих областях очікують грозові дощі: погода в Україні на 17 червня

В Україні протягом цього тижня зберігатиметься тепла, а подекуди й спекотна погода.17 червня температура повітря коливатиметься від +21 до +30 °C. Найвищі показники очікуються на півдні країни, де стовпчики термометрів сягнуть +30 градусів, тоді як більш свіже повітря охопить регіони від Чернігівщини через схід Київщини до Черкащини — там температура не перевищить +22 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram. У вівторок у центральних областях пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вранці опади можливі на півночі, а ввечері — на сході та в Одеській області. Атмосферу супроводжуватиме північно-західний вітер, місцями рвучкий.

У Києві 17 червня зранку очікується дощ, можливі грози. Втім, упродовж дня суттєвих опадів не прогнозується. Температура повітря в столиці становитиме +22…+24 °C.

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За словами синоптика, впродовж тижня по всій країні зберігатиметься загалом тепла погода, а на півдні — навіть спекотна. Однак уже 20 червня очікується похолодання, яке охопить більшість регіонів, за винятком південних. У північних областях періодично йтимуть дощі. У Києві також прогнозується зниження температури 20–21 червня.

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