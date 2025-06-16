В отдельных областях грозовые дожди: погода в Украине на 17 июня

В Украине в течение этой недели будет сохраняться теплая, а иногда и жаркая погода. 17 июня температура воздуха будет колебаться от +21 до +30 °C. Самые высокие показатели ожидаются на юге страны, где столбики термометров достигнут +30 градусов, в то время как более свежий воздух охватит регионы от Черниговщины из-за востока Киевщины до Черкасщины — там температура не превысит +22 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram. Во вторник в центральных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Утром возможны осадки на севере, а вечером — на востоке и в Одесской области. Атмосферу будет сопровождать северо-западный ветер, местами порывистый.

В Киеве 17 июня утром будет идти дождь, возможны грозы. Впрочем, в течение дня сильные осадки не прогнозируется. Температура воздуха в столице будет составлять +22…+24 °C.

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По словам синоптика, в течение недели по всей стране будет сохраняться в целом теплая погода, а на юге даже жаркая. Однако уже 20 июня ожидается похолодание, которое охватит большинство регионов, за исключением южных. В северных областях периодически будут идти дожди. В Киеве также прогнозируется понижение температуры 20-21 июня.

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