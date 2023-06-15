В Перу знайшли фреску з зображенням бога-павука віком 3200 років

Під час розкопок на території руїн храму у провінції Віру у Перу археологи виявили фреску віком 3200 років із зображенням бога-павука, намальовану на стіні.

Про це пише The Guardian.

Фреску виконали за допомогою охри, жовтої, сірої та білої фарби. На думку вчених бог-павук був символом дощу та плодючості.

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Враховуючи, що храм був побудований поблизу річки, можна припустити, що він був присвячений богам води. Павук на фресці асоціювався з водою та мав особове значення у доіспанських культурах, які жили за церемоніальним календарем. Можливо, у період між січнем та березнем під час дощів вони проводили церемонію священної води.

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Археологи зазначають, що майже 60% храмового комплексу, який був побудований за 500 км на північ від Ліми, було зруйновано фермерами, які розширюючи свої поля у цьому регіоні, використовували важку техніку.

Нагадаємо, у Китаї археологи виявили на Лесовому плато величезну ділянку будівель з утрамбованої землі, кладовищ і бронзових ливарних майстерень.

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