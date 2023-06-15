В Перу нашли фреску с изображением бога-паука возрастом 3200 лет

Во время раскопок на территории руин храма в провинции Виру в Перу археологи обнаружили фреску возрастом 3200 лет с изображением бога-паука, нарисованную на стене.

Об этом пишет The Guardian.

Фреску выполнили с помощью охры, желтой, серой и белой краски. По мнению ученых, бог-паук был символом дождя и плодовитости.

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Учитывая, что храм был построен у реки, можно предположить, что он был посвящен богам воды. Паук на фреске ассоциировался с водой и имел особое значение в доиспанских культурах, живших по церемониальному календарю. Возможно, в период между январем и мартом во время дождей они проводили церемонию священной воды.

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Археологи отмечают, что почти 60% храмового комплекса, построенного в 500 км к северу от Лимы, было разрушенр фермерами, которые расширяя свои поля в этом регионе, использовали тяжелую технику.

Напомним, в Китае археологи обнаружили на Лесовом плато огромный участок зданий из утрамбованной земли, кладбищ и бронзовых литейных мастерских.

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