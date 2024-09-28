Найстаріше вино у світі: в Іспанії у гробниці археологи виявили 2000-річний артефакт (фото)

У старовинній римській гробниці, віком понад 2000 років, на південному заході Іспанії знайшли найдавніше вино, яке досі залишається рідким.

Це відкриття викликає неабияке здивування, особливо через супровідні деталі, які виглядають ще більш загадково і навіть дещо моторошно. Про це пише The Guardian.

Одна з урн, знайдених у гробниці, містила червону рідину, яку вчені визначили як вино. Ця урна була герметично закрита, а на її дні лежали кремовані останки чоловіка. Знахідку зробили у місті Кармона, коли власник будинку під час ремонту у 2019 році випадково натрапив на гробницю та повідомив місцевій владі.

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Вчені вважають, що гробниця залишалася недоторканою протягом двох тисяч років, що дозволило зберегти її вміст у відмінному стані. Серед багатьох артефактів, знайдених у похованні, особливий інтерес викликала урна з вином, поряд з іншими урнами та ритуальними предметами.

"Між кришкою та урною було створено ідеальне герметичне ущільнення, яке не дозволило рідині випаруватися", – зазначив Хосе Рафаель Руїс Арребола, професор органічної хімії з Університету Кордови. Це ущільнення також захистило вино від процесу окислення, хоча його якість вже сильно постраждала.

Дослідники виявили біомаркери, поліфеноли рослинного походження, що підтвердило ідентифікацію рідини як вина. Однак високий pH та наявність органічних сполук у цьому зразку відрізняються від складу сучасних вин. Існує припущення, що спочатку це вино могло бути білим, але з часом змінило колір через процеси розкладання і вплив навколишнього середовища.

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Вино, ймовірно, використовувалося римлянами під час ритуалів, коли його залишали разом із покійними для підтримки в їхньому подальшому житті. Також у гробниці знайшли інші поховальні предмети, такі як парфуми, намисто та різні артефакти.

Серед важливих знахідок, окрім вина, були 2000-річні парфуми, що залишилися в пляшечці з гірського кришталю. Аналіз показав, що в їх складі є ефірна олія пачулі.

Найстаріше вино у світі: в Іспанії у гробниці археологи виявили 2000-річний артефакт (фото). Джерело: sciencedirect.com

Герметичне закриття гробниці допомогло зберегти органічні матеріали, включаючи фрагменти тканини. Міська рада Кармони планує організувати виставку наступного жовтня, де будуть представлені ці та інші артефакти.

Тепер перед вченими постає питання: чи буде вино продовжувати "дозрівати"? Чи воно потрапить у винний льох? І наскільки добре воно збереглося? Реставратори та консерватори вже працюють над умовами для подальшого збереження цієї унікальної знахідки.

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