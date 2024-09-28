Самое старое вино в мире: в Испании в гробнице археологи обнаружили 2000-летний артефакт (фото)

В старинной римской гробнице, старше 2000 лет, на юго-западе Испании нашли древнее вино, которое до сих пор остается редким.

Это открытие вызывает изумление, особенно из-за сопроводительных деталей, которые выглядят еще более загадочно и даже несколько жутко. Об этом пишет The Guardian.

Одна из найденных в гробнице урн содержала красную жидкость, которую ученые определили как вино. Эта урна была герметично закрыта, а на ее дне лежали кремированные останки мужчины. Находку сделали в городе Кармона, когда владелец дома во время ремонта в 2019 году случайно наткнулся на гробницу и сообщил местным властям.

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Ученые считают, что гробница оставалась неприкосновенной в течение двух тысяч лет, что позволило сохранить ее содержание в отличном состоянии. Среди многих артефактов, найденных в погребении, особый интерес вызвала урна с вином, наряду с другими урнами и ритуальными предметами.

"Между крышкой и урной было создано идеальное герметичное уплотнение, которое не позволило жидкости улетучиться", – отметил Хосе Рафаэль Руис Арребола, профессор органической химии из Университета Кордовы. Это уплотнение также оградило вино от процесса окисления, хотя его качество уже сильно пострадало.

Исследователи обнаружили биомаркеры, полифенолы растительного происхождения, что подтвердило идентификацию жидкости как вино. Однако высокий pH и наличие органических соединений в этом образце отличаются от современных вин. Существует предположение, что первоначально это вино могло быть белым, но со временем изменило цвет из-за процессов разложения и воздействия окружающей среды.

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Вино, вероятно, использовалось римлянами во время ритуалов, когда его оставляли вместе с усопшими для поддержки в их дальнейшей жизни. Также в гробнице были обнаружены другие погребальные предметы, такие как духи, бусы и различные артефакты.

Среди важных находок, кроме вина, были 2000-летние духи, оставшиеся в бутылочке из горного хрусталя. Анализ показал, что в их составе есть эфирное масло пачули.

Самое старое вино в мире: в Испании в гробнице археологи обнаружили 2000-летний артефакт (фото). Источник: sciencedirect.com

Герметичное закрытие гробницы помогло сохранить органические материалы, включая фрагменты ткани. Городской совет Кармоны планирует организовать выставку в следующем октябре, где будут представлены эти и другие артефакты.

Теперь перед учеными стоит вопрос: будет ли вино продолжать "созревать"? Попадет ли оно в винный погреб? И как хорошо оно сохранилось? Реставраторы и консерваторы уже работают над условиями для сохранения этой уникальной находки.

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