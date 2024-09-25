Загадка свинцового гроба под Нотр-Дамом раскрыта: ученые пролили свет на историю изуродованного тела (фото)

Восстановительные работы Нотр-Дама после масштабного пожара 2019 года, существенно повредившего известный собор, позволили исследователям получить доступ к ранее оставшимся нетронутым частям здания.

Об этом сообщает BBC.

В 2022 году под новой Нотр-Даму нашли два свинцовых гроба, и эксперты приступили к исследованию, чтобы выяснить, кому они принадлежали.

Благодаря латунной табличке на одном из гробов удалось быстро установить, что одно из тел принадлежит Антуану де ла Порте, канонику Нотр-Дама, скончавшегося в канун Рождества 1710 года в возрасте 83 лет.

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Специалисты отметили, что скелет Антуана де ла Порте свидетельствовал о его малоподвижном образе жизни и сохранившихся в отличном состоянии зубов. В то же время скелет из другого гроба кардинально отличался: человек умер молодым, имел плохие зубы и, вероятно, активно занимался верховой ездой. Это тело назвали "кавалером", поскольку его тазовая кость указывала на значительный опыт верховой езды.

Навыки езды объясняются тем, что этот человек действительно путешествовал верхом из Парижа в Рим, где прожил несколько лет и влюбился в местную девушку по имени Фаустина.

Предполагается, что его останки могли быть перенесены, поскольку предыдущие попытки найти его могилу оказались безуспешными — он был похоронен не там, где указано в архивах.

Открытие Нотр-Дама намечено на 8 декабря.

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