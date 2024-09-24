В Иерусалиме нашли ''печать джина'': редчайший и необычный артефакт (фото)

Во время раскопок у Стены Плача в Иерусалиме археологи совершили сенсационную находку: древнюю печать с изображением крылатой фигуры, датируемой VII веком до нашей эры. Этот артефакт является одним из самых красивых и интересных, когда-либо найденных в этом регионе.

Печать изготовлена из черного камня и имеет отверстие для шнурка, что свидетельствует о том, что ее носили на шее как амулет. На одной стороне изображена крылатая фигура, одетая в длинную полосатую рубашку. Ученые считают, что это изображение демона, которое должно было защищать своего владельца от злых сил, пишет Newsweek.

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Подобные изображения были распространены в неоассирийском искусстве и считались мощными оберегами, называвшими "печать джина".

Надпись на печати сделана палеоеврейским письмом и указывает на то, что ее владельцем был муж по имени Иегоэзер, сын Хошаягу. Исследователи предполагают, что этот мужчина занимал высокий пост в администрации Иудейского королевства.

Печать джина, которой 2700 лет. Источник: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Печать джина, которой 2700 лет. Источник: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Печать джина, которой 2700 лет. Источник: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Печать джина, которой 2700 лет. Источник: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Эта находка имеет большое значение для понимания истории и культуры Древнего Израиля. Она свидетельствует о влиянии ассирийской культуры на иудейскую, а также о религиозных представлениях людей того времени. Кроме того, печать является ярким примером высокого уровня мастерства иудейских ювелиров.

Напомним, в Турции нашли 7600-летний детский скелет, возле которого лежало серебряное украшение.

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