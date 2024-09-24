В Єрусалимі знайшли ''печатку джина'': надзвичайно рідкісний і незвичайний артефакт (фото)

Під час розкопок біля Стіни Плачу в Єрусалимі археологи зробили сенсаційну знахідку: стародавню печатку з зображенням крилатої фігури, що датується VII століттям до нашої ери. Цей артефакт є одним із найкрасивіших і найцікавіших, коли-небудь знайдених у цьому регіоні.

Печатка виготовлена з чорного каменю і має отвір для шнурка, що свідчить про те, що її носили на шиї як амулет. На одній стороні зображено крилату фігуру, одягнену в довгу смугасту сорочку. Вчені вважають, що це зображення демона, який мав захищати свого власника від злих сил, пише Newsweek.

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Подібні зображення були поширені в неоассирійському мистецтві і вважалися потужними оберегами, які називали "печатка джина".

Напис на печатці зроблений палеоєврейським письмом і вказує на те, що її власником був чоловік на ім'я Єгоезер, син Хошаягу. Дослідники припускають, що цей чоловік займав високу посаду в адміністрації Юдейського королівства.

Печатка джина, якій 2700 років. Джерело: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Печатка джина, якій 2700 років. Джерело: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Печатка джина, якій 2700 років. Джерело: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Печатка джина, якій 2700 років. Джерело: Emil Aladjem/Israel Antiquities Authority

Ця знахідка має велике значення для розуміння історії та культури Стародавнього Ізраїлю. Вона свідчить про вплив ассирійської культури на юдейську, а також про релігійні уявлення людей того часу. Крім того, печатка є яскравим прикладом високого рівня майстерності юдейських ювелірів.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли 7600-річний дитячий скелет, біля якого лежала срібна прикраса.

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