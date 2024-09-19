Підводку для очей віком понад 8000 років знайшли у Туреччині (фото)

Археологи зробили новаторське відкриття під час розкопок у Єшілова Хоюку, неолітичному поселенні в провінції Ізмір. Було знайдено виготовлену з каменю ручку, яка датується вражаючими 8200 роками, проливаючи світло на практики краси стародавніх егейських жінок.

Розкопки під керівництвом професора й доктора Зафер Дерін з Університету Еге тривають з 2005 року. Ця остання знахідка є ще одним доказом складної культури та повсякденного життя перших поселенців у регіоні, повідомляє Ancient Origins.

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Перо довжиною 9,5 сантиметра є найстарішим у своєму роді, коли-небудь знайденим. Аналіз чорної речовини на її кінчику показує, що вона складається з оксиду марганцю, основного інгредієнта стародавнього колю. Цей косметичний засіб широко використовувався як підводка для очей у різних культурах протягом всієї історії.

У Туреччині знайшли підводку, якій 8200 років. Джерело: DHA

У Туреччині знайшли підводку, якій 8200 років. Джерело: DHA

У Туреччині знайшли підводку, якій 8200 років. Джерело: DHA

Відкриття ручки Коль підкреслює важливість особистих прикрас і краси для цих стародавніх жінок. Це свідчить про те, що вони пишалися своїм зовнішнім виглядом і активно займалися практиками для підкреслення своєї краси.

Ця значна знахідка доповнює зростаючий обсяг знань про період неоліту в Егейському регіоні. Розкопки Yeşilova Höyük вже дали цінні відомості про архітектуру, соціальну структуру та культурні практики цих ранніх цивілізацій.

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