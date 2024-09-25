Загадка свинцевої труни під Нотр-Дамом розкрита: вчені пролили світло на історію понівеченого тіла (фото)

Відновлювальні роботи Нотр-Даму після масштабної пожежі 2019 року, яка суттєво пошкодила відомий собор, дали змогу дослідникам отримати доступ до частин будівлі, які раніше залишалися недоторканими.

Про це інформує BBC.

У 2022 році під навою Нотр-Даму знайшли дві свинцеві труни, і експерти розпочали дослідження, щоб з'ясувати, кому вони належали.

Завдяки латунній табличці на одній із трун вдалося швидко встановити, що одне з тіл належить Антуану де ла Порте, каноніку Нотр-Даму, який помер напередодні Різдва 1710 року у віці 83 років.

Читайте також: У Франції студенти розкопали "капсулу часу"

Фахівці зазначили, що скелет Антуана де ла Порте свідчив про його малорухливий спосіб життя і збережені в чудовому стані зуби. Водночас скелет з іншої труни кардинально відрізнявся: людина померла молодою, мала погані зуби і, ймовірно, активно займалася верховою їздою. Це тіло назвали "кавалером", оскільки його тазова кістка вказувала на значний досвід верхової їзди.

Навички їзди пояснюються тим, що ця людина справді подорожувала верхи з Парижа до Рима, де прожила кілька років і закохалася в місцеву дівчину на ім'я Фаустина.

Існує припущення, що його останки могли бути перенесені, оскільки попередні спроби знайти його могилу виявилися безуспішними — він був похований не там, де зазначено в архівах.

Відкриття Нотр-Даму заплановано на 8 грудня.

Раніше ми розповідали, що в Єрусалимі знайшли "печатку джина".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!