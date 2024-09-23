У Франції студенти розкопали ''капсулу часу'': археолог 200 років тому залишив послання у пляшці (фото)

Під час археологічних розкопок біля міста Дьєпп на півночі Франції студенти зробили сенсаційну знахідку: у глиняній посудині вони виявили скляний флакончик із запискою, написаною археологом понад два століття тому.

Автор послання, П. Ж. Фере, відомий археолог свого часу, проводив розкопки на цьому місці у 1825 році. У своєму посланні він розповів про свої дослідження та залишив нащадкам свідчення про минуле, повідомляє видання Artnet.

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Флакон, знайдений у глиняному горщику, також містив дві монети. Археолог Гійом Блондель, який керує нинішніми розкопками, назвав знахідку магічною та зворушливою. Він однак, що місце має велике історичне значення, але наразі під загрозою через ерозію берегової лінії.

Студенти знайшли капсулу часу. Джерело: Guillaume Blondel

Студенти знайшли капсулу часу. Джерело: Guillaume Blondel

У записці було нписано: "П. Ж. Фере, уродженець Дьєпа, член різних інтелектуальних товариств, провів тут розкопки в січні 1825 року. Він продовжує свої дослідження у цій величезній території, відомій як Місто Лаймс або Табір Цезаря".

Студенти знайшли капсулу часу. Джерело: Guillaume Blondel

Студенти знайшли капсулу часу. Джерело: Guillaume Blondel

Студенти знайшли капсулу часу. Джерело: Guillaume Blondel

Розкопки фінансує національна регіональна археологічна служба Франції. За словами Блонделя, команда продовжує працювати на місці, розшукуючи нові артефакти та зберігаючи історичну спадщину.

П'єр-Жак Фере залишив значний внесок у дослідження цього району, створивши одні з перших точних карт місцевості. Його робота допомогла підтвердити, що тут колись існувало укріплене галльське місто, яке пізніше використовували римляни.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли 7600-річний дитячий скелет, біля якого лежала срібна прикраса.

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