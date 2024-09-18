Под 500-летним полотном да Винчи "Мадонна в скалах" нашли скрытое изображение (фото)
Ученые раскрыли новые тайны знаменитой картины Леонардо да Винчи "Мадонна в скалах". С помощью современных технологий под верхним слоем краски был обнаружен предварительный эскиз художника и отпечатки его рук.
Это открытие стало возможным благодаря детальному анализу картины с помощью инфракрасной рефлексографии, рентгеновского флуоресцентного сканирования и гиперспектрального изображения. Эти технологии позволили заглянуть под поверхность картины и увидеть, как изменялась композиция при работе над шедевром, сообщает LiveScience.
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Оказалось, что сначала да Винчи планировал изобразить ангела и младенца Иисуса в несколько иной позе. Ангел был возвращен к зрителю и смотрел на младенца, а фигуры были расположены выше. Однако впоследствии художник сменил композицию, сделав ее более динамичной и выразительной.
Для обнаружения скрытого эскиза исследователи использовали несколько современных технологий. Инфракрасная рефлексография позволила увидеть под нижними слоями краски, рентгеновское флуоресцентное сканирование помогло обнаружить элементы, которые не видны невооруженным глазом, а гиперспектральное изображение позволило создать подробную карту поверхности картины.
Ученые планируют продолжать исследование картины "Мадонна в скалах" и, возможно, выявят еще больше интересных деталей.
Напомним, в Одесской области нашли артефакты, указывающие на потерянный античный город.
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