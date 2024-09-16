У Польщі знайшли середньовічні поховання ''дітей-вампірів'' із замками проти зомбі (фото)

У Польщі виявили дивні дитячі поховання XIII століття, які свідчать про давні вірування в нечисту силу. Під час розкопок на Горі Хелмській археологи натрапили на два дитячі скелети, похованих незвичайним чином.

Обидва тіла були покладені на спину, головами на захід, а одна з могил виявила ознаки так званого "антивампірського" поховання. Могили були розташовані не на відомому кладовищі, а тіла загиблих дітей було покладено прямо в яму, повідомляє Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у Facebook.

Вас також зацікавить: Біля Афінського акрополя знайдено вражаючу різьблену кам‘яну сферу 2 століття (фото)

Археологи встановили, що голову дитини було відсічено і покладено обличчям донизу в могилу, а на тулуб покладено камені. Саму могилу позначали два стовпи.

Розкопки на місці поховання дітей-вампірів. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Розкопки на місці поховання дітей-вампірів. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Розкопки на місці поховання дітей-вампірів. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Розкопки на місці поховання дітей-вампірів. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Розкопки на місці поховання дітей-вампірів. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Розкопки на місці поховання дітей-вампірів. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Розкопки на місці поховання дітей-вампірів. Джерело: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków у facebook.com

Такі дивні ритуали поховання були поширені в Середньовіччі. Люди вірили, що деякі померлі можуть повернутися з мертвих як нечиста сила і завдавати шкоди живим. Щоб запобігти цьому, використовували різні методи:

Відсікання голови: щоб душа не могла повернутися в тіло.

Покладання каменів на тіло: щоб притиснути померлого до землі.

Повернення обличчям до землі: щоб нечиста сила не могла піднятися.

Знайдені останки будуть ретельно досліджені антропологами, щоб отримати більше інформації про причини таких незвичайних поховань та про життя людей у Середньовіччі.

Нагадаємо, в Одеській області знайшли артефакти, які вказують на загублене античне місто.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!