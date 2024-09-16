В Польше нашли средневековые захоронения ''детей-вампиров'' с замками против зомби (фото)

В Польше обнаружили удивительные детские захоронения XIII века, свидетельствующие о давних верованиях в нечистую силу. Во время раскопок на Горе Хелмской археологи наткнулись на два детских скелета, похороненных необычным образом.

Оба тела были положены на спину, головами к западу, а одна из могил обнаружила признаки так называемого "антивампирского" захоронения. Могилы были расположены не на известном кладбище, а тела погибших детей были уложены прямо в яму, сообщает Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в Facebook.

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Археологи установили, что голова ребенка была отсечена и положена лицом вниз в могилу, а на туловище положены камни. Саму могилу обозначали два столба.

Раскопки на месте захоронения детей-вампиров. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Раскопки на месте захоронения детей-вампиров. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Раскопки на месте захоронения детей-вампиров. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Раскопки на месте захоронения детей-вампиров. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Раскопки на месте захоронения детей-вампиров. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Раскопки на месте захоронения детей-вампиров. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Раскопки на месте захоронения детей-вампиров. Источник: Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в facebook.com

Такие удивительные ритуалы захоронения были распространены в Средневековье. Люди верили, что некоторые умершие могут вернуться из мертвых как нечистая сила и наносить вред живым. Чтобы предотвратить это, использовали различные методы:

Отсечение головы: чтоб душа не могла возвратиться в тело.

Возложение камней на тело: чтобы прижать умершего к земле.

Возвращение лицом к земле: чтобы нечистая сила не могла подняться.

Обнаруженные останки будут тщательно исследованы антропологами, чтобы получить больше информации о причинах таких необычных захоронений и о жизни людей в Средневековье.

Напомним, в Одесской области нашли артефакты, указывающие на потерянный античный город.

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