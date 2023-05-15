У печері на заході України знайшли жіночі статуетки віком 5000 років (фото)

Археологи під час робіт у печері Вертеба (у Чортківському районі Тернопільської області) знайшли жіночі статуетки віком 5000 років. Це були п’ять глиняних фігурок, захованих в отворі стіни.

Як повідомляє Arkeonews, ці статуетки були пов’язані з Трипільською культурою. Сама печера Вертеба містить до 8 км ходів, й свого часу її використовували як святилище.

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Зазначається, що відкриття зробили в березні археологи Борщівського краєзнавчого музею України на чолі з Михайлом Сохацьким, провідним дослідником трипільської культури та директором цього музею.

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Знайдені зразки – надзвичайно рідкісні. Археологи ідентифікували ці статуетки як тотеми, які є священними предметами, вважалося, що вони мають захищати від зла. Вони були поміщені всередину стіни печери та покриті незвичайною печаткою з не менш загадкових причин.

Окрім фігурок археологи знайшли величезний глиняний глек, що містить білий органічний матеріал (можливо, й борошно). А ще було розкопано ікла кабана.

Археолог Михайло Сохацький повідомив, що у 2016 році в цій печері група дослідників виявила прикраси та знаряддя для гончарного виробництва та невелику глиняну фігурку кабана.

Раніше у Чернігові археологи випадково знайшли поховання давньоруської доби. А ще під час реконструкції водогону по вул. Любецькій розкопали стародавній рів – "Передгороддя давнього Чернігова".

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