У Петербурзі стався вибух у кафе Пригожина: загинув воєнкор Татарський (відео)

У неділю, 2 квітня, у російському місті Санкт-Петербург стався вибух в одному з кафе. За попередніми даними внаслідок інциденту загинув російський воєнкор та пропагандист Владлен Татарський.

Вибух стався у закладі, який буцімто належить главі ПВК "Вагнер" Євгенію Пригожину. Про це повідомили росЗМІ.

Причина вибуху в кафе "Стріт-бар" наразі невідома. За попередніми даними загинула щонайменше одна особа, ще 16 отримали поранення різної важкості.

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У закладі щосуботи збирається пропагандистський клуб "Кібер Z фронт". Цього дня там проходив творчий вечір Татарського.

Відео дня

Російські Telegram-канали пишуть, що вибух стався через статуетку, яку воєнкору подарувала одна з відвідувачок. Водночас припускається, що вибухівку заклали раніше, поряд з місцем, де мав сидіти Татарський.

На відео з мережі можна побачити момент вручення статуетки. Також зняти вдалося сам момент вибуху і наслідки – зруйноване кафе та велику кількість наляканих росіян.

Додамо, Владлен Татарський родом з Макіївки. У 2014 році він воював на боці так званої "ДНР", а пізніше переїхав у Москву. Там він став називати себе письменником та воєнкором.

Нагадаємо, раніше у російському місті Ярославль загорівся моторний завод. Там виготовляють двигуни до різної російської військової техніки, зокрема для ядерних комплексів.

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