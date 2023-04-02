В Петербурге произошел взрыв в кафе Пригожина: погиб военкор Татарский (видео)

В воскресенье, 2 апреля, в российском городе Санкт-Петербург произошел взрыв в одном из кафе. По предварительным данным, в результате инцидента погиб российский военкор и пропагандист Владлен Татарский.

Взрыв произошел в заведении, которое якобы принадлежит главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Об этом сообщили РосСМИ.

Причина взрыва в кафе "Стрит-бар" пока неизвестна. По предварительным данным погиб по меньшей мере один человек, еще 16 получили ранения разной тяжести.

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В заведении каждую субботу собирается пропагандистский клуб "Кибер Z фронт". В этот день там проходил творческий вечер Татарского.

Видео дня

Российские Telegram-каналы пишут, что взрыв произошел из-за статуэтки, которую военкору подарила одна из посетительниц. В то же время предполагается, что взрывчатку заложили раньше, рядом с местом, где должен был сидеть Татарский.

На видео из сети можно увидеть момент вручения статуэтки. Также снять удалось сам момент взрыва и последствия – разрушенное кафе и большое количество испуганных россиян.

Добавим, Владлен Татарский родом из Макеевки. В 2014 году он воевал на стороне так называемой ДНР, а позже переехал в Москву. Там он стал называть себя писателем и военкором.

Напомним, ранее в российском городе Ярославль загорелся моторный завод. Там производят двигатели к разной российской военной технике, в частности для ядерных комплексов.

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