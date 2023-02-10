У ПФУ пояснили, кому з пенсіонерів збільшать виплати після індексації

У березні в Україні проведуть масштабну індексацію пенсій. За попередніми підрахунками, на неї виділено 40 млрд гривень.

Перерахунок пенсії буває індивідуальним та масовим. Перший пов’язаний з конкретною людиною і провадиться за відповідним зверненням, пише "На пенсії".

Зазначається, що для проведення масових перерахунків жодних звернень від пенсіонерів не потрібно. Додаткові кошти нараховуватимуть автоматично з однієї дати та за однаковими правилами.

Читайте також: Кому з українців з березня 2023 року підвищать пенсію на 1500 гривень

Відео дня

Першими індексуватимуть страхові пенсії. Йдеться про пенсійні виплати за віком, інвалідністю, втратою годувальника та за вислугу років.

Окрім цього передбачається перерахунок пенсій чорнобильцям з інвалідністю та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Розміри таких виплат прив’язані до середньої заробітної плати.

За словами заступниці глави правління Пенсійного фонду України Ірини Ковпашко, спеціальні пенсії, які стосуються держслужбовців, науковців, військовослужбовців тощо не будуть проіндексовані у березні 2023 року. Ними займатимуться після закінчення воєнного стану.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!