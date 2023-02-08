У ПФУ пояснили, кому не призначать пенсію за віком на пільгових умовах

В Україні працівники виробництв зі шкідливими для здоров'я та важкими умовами праці можуть вийти на пенсію раніше. У Пенсійному фонді пояснили, кому з громадян не призначать виплати за віком на пільгових умовах.

Зокрема, існують Списки, які передбачають, на скільки років раніше громадяни можуть вийти на відпочинок. Про це пише "На пенсії".

Зазначається, що право на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком 2 настає після досягнення 55 років у чоловіків. Але для цього потрібно мати страховий стаж обсягом 30 років, з яких 12 років та 6 місяців на роботах за Списком 2.

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Своєю чергою для жінок умови передбачають вихід на пенсію за умови наявності 25 років стажу, з яких не менше ніж 10 років у роботах за Списком 2.

Для призначення пенсійних виплат потрібно після досягнення 55 років звернутися до сервісного центру ПФУ, або через вебпортал.

Для підтвердження періоду роботи з важкими умовами праці, крім трудової книги, надається довідка, що підтверджує характер роботи.

Також обов’язковою умовою є проведення на заводі, де ви працювали, один раз на п’ять років атестації робочих місць.

Нагадаємо, деякі українці матимуть більшу пенсію. Проте це стосується тих громадян, хто працює. Більше про накопичувальну пенсійну систему та подвійні виплати, читайте в матеріалі UAportal.

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