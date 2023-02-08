В ПФУ объяснили, кому не назначат пенсию по возрасту на льготных условиях

В Украине работники производств с вредными для здоровья и тяжелыми условиями труда могут выйти на пенсию раньше. В Пенсионном фонде объяснили, кому из граждан не назначат выплаты по возрасту на льготных условиях.

В частности, существуют Списки, которые предусматривают, сколько лет раньше граждане могут выйти на отдых. Об этом пишет "На пенсии".

Отмечается, что право на пенсию по возрасту на льготных условиях по Списку 2 наступает по достижении 55 лет у мужчин. Но для этого нужно иметь страховой стаж в объеме 30 лет, из которых 12 лет и 6 месяцев на работах по Списку 2.

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В свою очередь для женщин условия предусматривают выход на пенсию при наличии 25 лет стажа, из которых не менее 10 лет в работах по Списку 2.

Для назначения пенсионных выплат нужно по достижении 55 лет обратиться в сервисный центр ПФУ или через веб портал.

Для подтверждения периода работы с тяжелыми условиями труда кроме трудовой книги предоставляется справка, подтверждающая характер работы.

Также обязательным условием является проведение на заводе, где вы работали, один раз в пять лет аттестации рабочих мест.

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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