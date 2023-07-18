У ПФУ пояснили, хто з українців може оформити додаткову надбавку до виплат

В Україні пенсіонери можуть отримувати не лише основну виплату, але також надбавки. Доплата передбачена, зокрема, за понаднормовий стаж.

У Пенсійному фонді розповіли, хто та скільки може отримати за додаткові роки стажу. Розміри надбавки залежатимуть від кількості стажу.

За кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам та 30 рокам жінкам пенсія за віком збільшується на 1% від розміру пенсії. Надбавка не може бути більше, аніж 1% мінімального розміру пенсії за віком.

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"Тобто, якщо розмір пенсії людини, обчислений за формулою (ст. 27 Закону “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування") з урахуванням набутого стажу та заробітку вище прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (з грудня 2022 року – 2093 грн), то доплата обчислюється виходячи з величини прожиткового мінімуму", – вказали у ПФУ.

Важливо відзначити, що пенсіонерам, які працюють при зростанні прожиткового мінімуму, доплата за понаднормовий стаж перераховується після звільнення з роботи.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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